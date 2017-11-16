Diriliş Ertuğrul 95. Bölüm ile bu akşam TRT’de ekranlara geldi. Ertuğrul Bey’in obaya dönüp dönmeyeceği izleyenler tarafından merak ediliyordu. Ertuğrul, obaya döndü ama bundan sonra neler yapacağı kimse tarafından bilinmiyor. Peki, Diriliş Ertuğrul son bölümde neler yaşandı? Diriliş Ertuğrul 96. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

TRT’nin reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul yeni bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitledi. Diriliş Ertuğrul 95. Bölümde Ertuğrul, Simko’nun elinden kurtularak Obaya geri döndü. İlgi ile takip edilen Diriliş Ertuğrul 95. Bölümde taşlar bir kez daha yerinden oynadı. Diriliş Ertuğrul 15 Kasım Çarşamba son bölümde yaşananları sizler için derledik. Peki, Diriliş Ertuğrul 96. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 95. BÖLÜM ÖZETİ

Ertuğrul, Köle tüccarı Simko ve eşkıya Mihalis’in elinden diğer köleler ile birlikte kaçmayı başarır. Fakat bir süre sonra yeniden Simko’nun eline düştü. Aksakallılar’ın görevlendirdiği Atsız ve yiğitleri Ertuğrul’u kurtarmak için devreye girdi. Ertuğrul ve köleler, yaşanan bu çarpışmanın sonucunda kurtuldu. Simko ise kaçmayı başardı. Ertuğrul yeni bölümde obaya döndü. Peki Ertuğrul’un bundan sonraki hedefi ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 96. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Ertuğrul 95. Bölüm sona erer ermez, dizinin hayranları hemen Diriliş Ertuğrul 96. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Henüz dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. TRT1’de fragman yayınlandıktan hemen sonra biz de sizlerle paylaşacağız.