Diyarbakır'ın Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, ilk müftü nikahını kıydı. Müftü, nikah sırasında soruları şaşırınca, imdadına orada bulunan nikah memuru yetişti.

Büyük tartışma konusu olan Müftülere Nikah kıyma yetkisi yürürlüğe girdi. İlk müftü nikahını kıyan isim ise Diyarbakır'ın Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş oldu.

BİSMİL’DE 30 ÇİFTİN NİKAHI AYNI ANDA KIYILDI

Bu akşam saat 19.00’da Bismil İlçesi'ndeki bir düğün salonunda toplu nikah töreni düzenlendi. Törende 30 çiftin resmi nikahı kıyılırken, törene 500’ün üzerinde davetli katıldı.

MÜFTÜ NİKAHI İLK KEZ KIYILDI

Bismil’de ilk kez müftü nikahı da kıyıldı. İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, ilk nikahını kıyarken oldukça heyecanlandı. Gelin ve damada soru sorarken zaman zaman şaşıran müftüye orada bulunan nikah memuru Rıfat Akan yardımcı olmaya çalıştı.

5 ÇOCUK DEDİ

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, nikahlarını kıydığı Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim çiftine evlilik cüzdanlarını da teslim etti. Burada bir konuşma yapan Durmuş, kendisinin 8 çocuğu olduğunu belirterek, çiftten en az 5 çocuk istedi.

YASA ÖLÇÜSÜNDE NİKAH KIYACAĞIZ

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, daha önce hep dini nikah kıydığını hatırlatarak, ilk kez resmi nikah kıydığı için heyecanlı olduğunu söyledi. Artık yasaların kendilerine verdiği yetki kadarı ile resmi nikah da kıyacaklarını söyleyen Müftü Durmuş, yasa dışı nikah kıymalarının mümkün olmadığını söyledi.