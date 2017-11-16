Reyting Sonuçları 15 Kasım 2017 Çarşamba günü için belli oldu. Bu akşam reyting yarışında Diriliş Ertuğrul, Meryem, Hayat Sırları, Seven Ne Yapmaz, Nerdesin Birader gibi diziler yarıştı. Bir dizi reytinglerde tutunamayarak final yaparken, bir dizi de yarışa yeni dahil oldu ve ilk bölüm ile ekrana geldi. Peki, 15 Kasım 2017 Çarşamba reytinglerinde kim birinci oldu?

Diriliş Ertuğrul, Meryem, Hayat Sırları, Seven Ne Yapmaz, Nerdesin Birader gibi yapımların yarıştığı Reyting Sonuçları 15 Kasım 2017 Çarşamba günü için belli oldu. Reyting sıralamasında Diriliş ve Meryem arasında büyük rekabet yaşandı. Diğer yandan Fox Tv’de yeni dizi Nerdesin Birader başladı. Peki Komedi türündeki Nerdesin Birader ilk bölüm ile reytinglerde kaçıncı oldu?

ZİRVE YİNE DEĞİŞMEDİ

15 Kasım 2017 Çarşamba reytinglerinde zirve yine değişmedi. TRT 1’in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul adeta reytinglerde zirveye ambargo koydu. Henüz yeni sezonun ikinci bölümü ile ekrana gelen dizi, reyting sıralamasında birinci olmayı da başardı.

MERYEM VE SAVAŞ AŞKI

Kanal D’nin sevilen dizisi Meryem ise reyting sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Diriliş yeni sezona başlamadan önce reytinglerde zirveden düşmeyen dizi, en büyük rakibinin geri dönmesi ile ikinci sıraya geriledi. Yine de Savaş ve Meryem’in aşkı daha çok izleneceğe benziyor.

SEVEN NE YAPMAZ FİNAL YAPTI

ATV’nin dizisi Seven Ne Yapmaz ise reytinglerde kendine bir yer bulamayınca final kararı aldı. Dizi bu akşam apar topar final bölümünü yayınladı ve ekrana veda etti.

FOX’TA YENİ DİZİ NERDESİN BİRADER BAŞLADI

FOX TV’de ise komedi türünde yeni dizi Nerdesin Birader yayın hayatına başladı. Bakalım Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi, güçlü rakipleri karşısında başarılı olabilecek mi?