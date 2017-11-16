Yaklaşık 6 gündür kendisinden haber alınamayan ve hiçbir bilgi edinilemeyen Reza Zarrab’ın durumu hakkında ABD’den bir açıklama geldi. Zarrab’ın durumu hakkında açıklama yapan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın Zarrab’ın federal hapishanede tutukluluk halinin devam ettiğini belirttiği öğrenildi.

İran asıllı Türk vatandaşı olan ve Miami’de yakalanarak gözaltına alınan Reza Zarrab’tan yaklaşık 6 gündür hiçbir haber alınamıyordu. Avukatı dahil hiç kimsenin haber alamadığı ve nerede olduğunu bilmediği Zarrab hakkında Türkiye’den ABD’ye nota gönderilmiş ve acil durum bilgisi istenmişti. ABD, Zarrab hakkında bilgi verdi ve federal hapishanede tutukluluğunun devam ettiğini belirtti.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye tarafından ABD’ye Reza Zarrab ile ilgili olarak gönderilen nota sonrasında ABD’den gelen ilk açıklamanın konu hakkında gizlilikten dolayı açıklama yapılamayacağı olmuştu. Son gelen bilgilere göre ABD, 6 gündür haber alınamayan ve nerede olduğu bilinmeyen Reza Zarrab hakkında açıklama yaptı. Açıklama New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’ndan geldi. ABD tarafından İran’a uygulanan ambargoyu delmek, banka sahtekarlığı, kara para aklamak ve ABD’ye komplo kurmak gibi suçlardan aranan ve Miami’de yakalanarak gözaltına alınan Zarrab hakkında yapılan son açıklamada, federal hapşshanede olduğu ve tutukluluğunun devam ettiği belirtildi. Öte yandan Reza Zarrab hakkında ortaya çıkan serbest bırakıldı iddiaları da yalanlandı. Reza Zarrab’ın 27 Kasım’da jürili yargılamasının başlayacağı bilgisi verildi.