Alınan son dakika bilgisinde Ankara Merkezli olan toplamda 30 ilde dev FETÖ operasyonu düzenlendiği ve eş zamanlı olarak düzenlenen FEWTÖ operasyonunda haklarında yakalama kararı çıkarılan 108 eski polisten yaklaşık 60’ının operasyon kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan son dakika bilgisinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan FETÖPDY soruşturmaları kapsamında Ankara Merkezli olarak toplamda 30 ilde dev FETÖ operasyonu başlatıldığı ve eş zamanlı olarak yürütülen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 108 eski polisten 60'ın’n yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON DA BAŞLATILDI

Ankara haricinde İstanbul Merkezli olan toplamda 7 ilde de FETÖ üyesi oldukları tespit edilen ve FETÖPDY’ye finansal destek sağladıkları iddia edilen 39 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

BANK ASYA'DAN HESAP AÇTIRMIŞLAR

Ankara’da ve İstanbul’da eş zamanlı olarak başlayan ve belirlenen diğer illerde de devam eden eş zamanlı FETÖ operasyonundan alınan son bilgilerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda 39 kişi hakkında FETÖPDY’ye yönelik üyelikten ve Bank Asya’da hesap açtırmaktan dolayı gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi. Belirlenen 39 kişinin yakalanması için İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlatıldı. Başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında, terör örgütü FETÖPDY’ye finansman destek sağladığı tespit edilen şüphelilerden bazılarının gerçekleştirilmeye başlanan operasyonla gözaltına alındığı ve operasyon kapsamında şüphelilerin evlerindeki aramaların devam ettiği belirtildi.