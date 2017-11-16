SDG terör örgütünün sözcüsü olan ve ÖSO’ya teslim edildikten sonra Türkiye’ye sığındığı belirtilen Talal Silo’nun MİT tarafından sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

Terör örgütü SDG’nin sözcüsü Talal Silo, ÖSO Güçlerine teslim olduktan sonra yine ÖSO tarafından Türk Emniyet Güçlerine teslim edildiği öğrenilmişti. Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Silo’nun 2 gün önce Türkiye’ye getirildiği ve MİT’e teslim edildiği öğrenildi. Silo’nun MİT tarafından sorguya çekildiği bilgisi paylaşıldıÖSO GÜÇLERİ MİT’E

ÖSO GÜÇLERİ MİT'E TESLİM ETTİ

Suriye Demokratik Güçleri’nin ana omurgasının terör örgütü PKK ve YPG’nin oluşturduğu bilinirken SDG eski sözcüsü olan Talal Silo’nun geride bıraktığımız günlerde Cerablus’a geçerek ÖSO güçlerine teslim olduğu belirtildi. Alınan bilgilere göre, Talal Silo’nun ÖSO Güçleri’ne Türkiye’ye sığınmak istediği belirtildi. Teslim olan Silo, ÖSO Güçleri tarafından sorgusunun yapılması için MİT’e teslim edildi.

SİLO MİT SORGUSUNDA

Terör örgütü YPG’nin elinde olan bölgeyi kendi imkanları ile aştığı öğrenilen ADG eski sözcüsü Talal Silo’nun buradan kendine ait olduğu belirtilen aracı ile Cerablus’u geçtiği ve ÖSO Güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Alınan bir diğer bilgiye göre, Silo teslim olmadan önce ÖSO Güçlerinden güvence istedi. ÖSO’ya teslim olan Silo’nun sorgusu yapılmak üzere MİT’e teslim edildiği ve 2 gün önce MİT tarafından sorgusu gerçekleştirilmek üzere Gaziantep’e getirildiği öğrenildi. MİT tarafından sorgusuna başlanan SDG eski sözcüsü olan Talal Silo’nun oldukça önemli bilgiler vermesi bekleniyor.