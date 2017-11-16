İstanbul’da bir çete tarafından Belgrad ormanına kumar çadırı kuruldu. Bu büyük çadırın içerisinde oynatılan kumar, polis baskınıyla son buldu ve ekipleri çadıra el koydu. İşte detaylar…

İstanbul’da akıl almaz bir olay yaşandı! İstanbul’da çete üyeleri kimsenin aklına gelmeyecek bir plan kurdu ve şehrin içerisinde yaptıklarının anlaşılmaması için şehrin dışında inanılmaz bir mekan kurdular. Çete üyeleri Belgrad ormanının sakin ve sessiz kalan bir noktasına çadır kurdular ve bu çadır içerisinde kumar oynatmaya başladılar. Günlerdir devam eden çadırdaki kumar olayı ise polise gelen ihbar sonrasında son buldu ve çadıra da el konuldu.

KUMAR ÇADIRINA GECE YARISI BASKINI

Çetenin Belgrad ormanında bir kumar çadırı kurduğuna dair Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir ihbar gelince ekipler hemen harekete geçti ve bölgeyi ilk önce izlemeye aldı. karayoluna yaklaşık olarak 1 kilometre uzaklıkta ormanın içerisinde kurulan kumar çadırına gelenlerin bölgeye servis ile götürüldüğü görüldü. Yapılan tüm incelemelerin ardından ise kumar çadırına ekipler tarafından baskın yapıldı.

Yapılan baskında ise 25 kişi kumar oynarken yakalandı ve tombala makinesi ile çok sayıda oyun kartları ele geçirildi. Bunun yanı sıra kumar parasına ait olduğu tespit edilen 600 TL’ye de el koyuldu. 24 kişiye 5326 sayılı kanun kapsamında cezai işlem uygulanırken, 1 çete üyesine ise adli işlem yapıldı. Kumar çadırını ise yerinden söken polis ekipleri çadıra el koydu.