İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör operasyonlarına ilişkin çok önemli açıklamalar yaptı. TBMM’de konuşan Soylu, sınırın 25 kilometre ötesinde bulunan PKK kamplarının tarumar edileceğini belirterek, “Kandil'e gidip oturacağız” dedi.

TBMM Genel Kurulunda 2018 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerine katılan Bakan Soylu, burada milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu açıklamasında, terör operasyonlarına ilişkin çok önemli bilgiler verdi.

“KIZIMIN ETRAFINDAN 3 DEFA DHKP-C’li TERÖRİST ALINDI”

Bakan Soylu açıklamasında, terörle mücadelede kararlılığa değinerek, kendi kızının etrafından 3 defa DHKP-C’li terörist alındığını söyledi. Hiçbir şeyi kaybetmekten korkmadığını söyleyen Bakan Soylu, örgüte tarihinin en acı tecrübelerini yaşayacaklarını belirtti. Bakan Soylu, kendi çocuklarının da tehlike altında olduğunun farkında olduğunu belirterek, “Ben evden çıkarken, her sabah ya oğlumun ya kızımın öldürüleceğine alıştırarak çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

“KANDİL’E GİDİP OTURACAĞIZ”

15 Temmuz hain darbe girişiminden ders çıkardıklarını belirten Bakan Soylu, PKK konusunda da yaptığı açıklamada, kendisinin PKK’nın şu gün ya da bugün biteceğini iddia etmediğini, fakat mümkün olduğunca süreç tanımaya çalıştığını söyledi. Operasyonların hız kesmeden devam edeceğini belirten Bakan Soylu, sınıra 25 kilometre mesafede bulunan PKK kamplarının tarumar edileceğini söyledi.

IŞİD’Lİ TERÖRİSTLERİN RAKKA’DAN TAHLİYE EDİLMESİ

Bakan Soylu’ya gazeteciler, Rakka’dan tahliye edilen DEAŞ militanlarını da sordu. Bunun çarpıtma bir haber olduğunu söyleyen Soylu, bu rakamın, IŞİD ile bağlantılı olanların sayısı olduğunu söyledi. Konu hakkında sınır içi ve sınırlarda gereken önlemlerin alındığını belirten Soylu, terör konusunda gerekenin yapılacağını ifade etti.