Samsun’da dün akşam işten çıkan tekstil işçilerini evlerine götüren bir servis minibüsü ile cip feci şekilde çarpıştı. Meydana gelen elim kazada ise 1 kişi hayatını kaybetti ve 14 kişi de yaralandı. İşte haberin detayı…

Samsun’da feci olay! Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde tekstil işçileri dün akşam işlerini bitirdikten sonra servise bindiler ve evlerine gitmek için yola çıktılar. Ancak işçi servisini şoförü Mustafa Köse’nin kullandığı 55 EM 368 plakalı minibüs ile Nurgül Bayraktar’ın kullandığı 28 YF 431 plakalı bir cip Beylerce Mahallesi’nde feci şekilde çarpıştı. Elim kazayı gören çevredeki vatandaşlar kaza yerine yardıma koşarken hemen bölgeye sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri çağırıldı.

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarı alan sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, yaralılar ise kurtarma ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların yardımı ile ambulanslara bindirildi. Kazada ise Seher Demir, Hamiye Acar, Nurbanu Göksu, Emine Çubukçu, Sibel Terzi, Kübra Köse, Esra Köse, Damlanur Öztürk, Havva Işık, Şeyma Öztürk ve Büşra Köse yaralandı. Kazada yaralananlar ise Çarşamba Devlet Hastanesi’ne, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Gazi Devlet Hastanesi’ne ve diğer özel hastanelere götürüldüler.

Kazada yaralanan 2 kişinin kimliği o anlarda tespit edilemezken, ağır yaralı olan Büşra Köse ise hastanede yapılan her müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 14 kişinin tedavilerine ise devam edildiği öğrenildi.