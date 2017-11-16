Müge Anlı 16 Kasım Perşembe yeni bölüm ile bugün ekrana geliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yine “balona rövaşata atan genç” olarak tanınan gencin sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Ankara’da bulunan genç hastanede tedavi altına alındı ve ailesine de kavuştu. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım 2017 son bölümde neler yaşandı? Fatma Uyanık olayında son durum ne? Fatih Bayrak’ın hazırladığı infaz listesinde ismi bulunan Murat Uğur bulundu mu?

Müge Anlı 16 Kasım 2017 yeni bölümde bir çok yardım yerine ulaştı. Onlarca tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine gönderen Müge Anlı, programa yardımda bulunan izleyicileri de isim isim sayarak teşekkür etti. Müge Anlı son bölümde Çorlu’da yol ortasında bırakılan ve daha sonra yetiştirme yurdundan evlat edinilerek bu yaşa gelen genç kadının ailesi de aranmaya başlandı. İşte, Müge Anlı 16 Kasım Perşembe yeni bölümde yaşananlar…

FATMA UYANIK OLAYINDA BİR GÖRGÜ TANIĞI DAHA ÇIKTI

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde yaklaşık 2 ay önce sırra kadem basan Fatma Uyanık hakkında yeni görgü tanıkları ortaya çıktı. Önce iki kadın canlı yayına katılarak, evlerinin yanında bir kadın çığlığı duyduklarını, daha sonra balkona çıktıklarında kamyonet tipi bir aracın hızla geçtiğini gördüklerini söylemişti. Bu araç Fatma Uyanık olayında şüpheli olarak görülen Vahap Varlı’nın kullandığı araca çok benziyordu. Başka bir görgü tanığı ise o gün Vahap ve Alperen’in mezarlık civarından da geçtiğini ifade etti.