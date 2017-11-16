Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın bizzat yönettiği Survivor yarışmasında 2018 yılı kadrosu şekillenmeye başladı. Daha önce bir sürpriz yapılarak Cumali Akgül’ün yarışmaya alınmasının ardından Turabi de bu yıl yarışmada olacağını açıklamıştı. Şimdi ise 3 yarışmacının daha ismi belli oldu. İşte o sürpriz yarışmacılar…

TV 8’de yayınlanan ve Acun Ilıcalı’nın bizzat yönetmekte olduğu Survivor programında yarışmacılar artık şekillenmeye başladı! Büyük bir hayran kitleri olan Survivor yarışmasının heyecanla başlamasını bekleyen izleyiciler en çok da 2018 kadrosunda kimlerin yer alacağını merak ediyordu. İzleyicilerin bu merakı ise yavaş yavaş son bulmaya başladı ve Survivor yarışmacıları belli olmaya başladı.

3 SÜPRRİZ YARIŞMACI DAHA AÇIKLANDI

Daha önce Iğdır’dan Acun Ilıcalı ile görüşebilmek için ve Survivor’a katılabilmek için İstanbul’a kadar yürüyen Cumali Akgül’ü yarışmaya alan Acun Ilıcalı böylelikle ilk ismi resmen duyurmuştu. Cumali Akgül’ün ardından ise Survivor’da 2 defa şampiyon olan Turabi de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve bu yıl kendisinin de Survivor’da olacağını duyurmuştu.

Bu iki isimin ardından ise 3 sürpriz yarışmacı daha resmen belli oldu. Yapılan açıklamada Survivor 2018 kadrosunda Merve Aydın, Nagihan Karadere ve Sema Aydemir’in de yer alacağı belirtildi.