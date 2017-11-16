Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyon ile Şırnak'ta öldürülen kırmızı listedeki Delal Amed kod adlı kadın teröristin nasıl öldürüldüğü ortaya çıktı. Arananlar listesinde kırmızı kategoride bulunan kadın teröristin, bölgeye düzenlenen operasyonlardan kaçmak için yer değiştirmeye çalıştığı, bu sıralarda İHA'lar tarafından tespit edilerek öldürüldüğü belirtildi.

13 Kasım 2017 tarihinde TSK tarafından Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen hava harekatında öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride yer alan 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Kandil’in Dişi Karayılan’ı olarak bilinen kadın terörist, aynı zamanda kırmızı listeye atılan ilk çizik de oldu. Diyarbakır doğumlu ve 43 yaşında olduğu bilinen Hülya Eroğlu terör örgütünün sözde yürütme konseyinde yer aldığı biliniyordu.

OPERASYONLARDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN İHA’LARA YAKALANDI

Alınan bilgilere göre operasyonlarda özellikle Hülya Eroğlu hedef alınmadı. Fakat bölgeye yoğun olarak operasyon düzenlenmesi üzerine Eroğlu barındığı yerden başka bir bölgeye geçmek istedi. Bu sırada İHA’lar teröristi tespit etti. Savaş uçaklarının bölgeye bomba yağdırmasının ardından yapılan alan taramasında, öldürülen teröristin Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu olduğu belirlendi.

KIRMIZI LİSTEYE ATILAN İLK ÇİZİK

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Aranan Teröristler" listesinde kırmızı kategoride 41 terörist yer alıyor. Hülya Eroğlu ise bu listede 20. sırada yer alıyor. Kırmızı kategoride aranan ve yurt içinde bu listede bulunan tek terörist olan Eroğlu, aynı zamanda kırmızı listeden etkisiz hale getirilen ilk PKK'lı oldu.