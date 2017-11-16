Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden acı haber geldi. Şemdinli’de güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde güvenlik güçlerine PKK’lı teöristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada, 2 asker şehit düştü. Acı haberin ardından, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TUNCELİ’DE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli’de devam eden operasyonlar hakkında da bilgi geldi. Munzur Dağlarında devam eden operasyonlarda, güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 4 PKK’lı terörist öldürüldü. Tunceli Valiliği konu hakkında yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede operasyonda olduğu sırada PKK’lı teröristler ile sıcak temas sağlandığını ve ardından çıkan çatışmada 4 teröristin öldürüldüğünü belirtti. Öldürülen teröristlerden birinin kadın olduğu öğrenilirken, teröristlerin yanında bir keskin nişancı tüfeği olmak üzere 4 tüfek, bir M-16, 2 kalaşnikof, bir tabanca ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor.

