﻿ Son Dakika! Hakkari'den Acı Haber: 2 Asker Şehit Oldu

Son Dakika! Hakkari'den Acı Haber: 2 Asker Şehit Oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden acı haber geldi. Şemdinli’de güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu.

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Son Dakika! Hakkari'den Acı Haber: 2 Asker Şehit Oldu
Son Dakika! Hakkari'den Acı Haber: 2 Asker Şehit Oldu Tarih: 2017-11-16 Saat: 16:01:20
Güncelleme : 2017-11-16 16:01:20

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden acı haber geldi. Şemdinli’de güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu. 

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde güvenlik güçlerine PKK’lı teöristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının ardından çıkan çatışmada, 2 asker şehit düştü. Acı haberin ardından, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

TUNCELİ’DE 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Tunceli’de devam eden operasyonlar hakkında da bilgi geldi. Munzur Dağlarında devam eden operasyonlarda, güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 4 PKK’lı terörist öldürüldü. Tunceli Valiliği konu hakkında yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede operasyonda olduğu sırada PKK’lı teröristler ile sıcak temas sağlandığını ve ardından çıkan çatışmada 4 teröristin öldürüldüğünü belirtti. Öldürülen teröristlerden birinin kadın olduğu öğrenilirken, teröristlerin yanında bir keskin nişancı tüfeği olmak üzere 4 tüfek, bir M-16, 2 kalaşnikof, bir tabanca ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede başlatılan operasyon devam ediyor. 
 

 

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