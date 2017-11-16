Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelen acı haberin ardından Kuzey Irak'ın Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden operasyonlardan da acı haber geldi. Bölgede süren operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Güvenlik güçlerinin Kuzey Irak’ta Avaşin Basyan bölgesinde operasyonları devam ediyor. PKK’lı teröristler ile askerlerimiz arasında bugün bölgede çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgilere göre 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralanan asker, bölgeden helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldı. Çatışmanın ardından bölgede hava destekli olarak yürütülen operasyon devam ediyor.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri yaşanan çatışmanın ardından bir açıklama yaparak, bugün Irak Kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yaşanan çatışmada 2 askerin şehit düştüğünü, 1 askerin de yaralandığını belirtti. TSK açıklamasında, şehit ailelerine başsağlığı, yaralı askere ise acil şifalar dilendi. Ayrıca açıklamanın devamında terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekildi.

BÖLGEDEN DÜN DE ŞEHİT HABERİ GELMİŞTİ

Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonlardan dün de şehit haberi gelmişti. 15 Kasım 2017 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak Kuzeyi Gara bölgesinde operasyon yapan askerlere saldırı düzenlendiği, bir askerin şehit olduğu biri ağır iki askerin de yaralandığı belirtilmişti.