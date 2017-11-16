Türkiye’nin başarılı yapılan yüz nakli ameliyatı ile tanınan Recep Sert, taahhüt ettiği bin 500TL borcun 500 lira olan 3 taksitini ödeyemediği için cezaevine girdi.

Bursa’da tüfeği temizlerken, ateş alması sonucu yüzü parçalanan Recep Sert, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan yüz nakli ile yeni yüzüne kavuşmuştu. Bu sırada hastanede Esma Akyurt ile tanışan ve daha sonra da evlenen Recep Sert, bin 500 lira borcu ödeyemediği için tutuklandı.

BELEDİYEDE ÇALIŞIYORDU AMA İŞTEN ÇIKARILDI

Türkiye’nin yüz ve çene nakli ameliyatları ile tanıdığı Recep Sert, hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenmiş ve bu evlilikten de 'Hira Emine' adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. İnegöl Belediyesi'nde taşeron bir firma aracılığı ile çalışan Recep Sert, disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarılmış daha sonra da Esma Waffle Kafe adında bir mekan açmıştı.

TAHAHÜT ETTİĞİ BORCU ÖDEYEMEDİ

İddialara göre icra takibinde olan bin 500 TL borcunu 500 TL olarak 3 taksitte ödemeyi taahhüt eden Recep Sert, taksitleri ödemeyince, Bursa 10'uncu İcra Dairesi'nin talimatı ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 'Taahhüdü ihlal' suçundan mahkemeye çıkarılan Sert, tutuklandı. Sert’in bin 500 TL olan borcu ödenirse tahliye edilecek. Ödenmemesi durumunda ise 3 ay hapis yatacak.