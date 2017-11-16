Fatih Portakal, FOX Tv’de sunduğu haber bülteni ile en çok izlenen haber programı olmaya devam ediyor. Hatta dün akşam Çarşamba gecelerinin açık ara birincisi olan TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'a kafa tutan Fatih Portakal, günü ikinci sırada tamamladı.

Çarşamba akşamları reyting sonuçlarında TRT’nin dizisi Diriliş Ertuğrul, her zaman birinci oluyordu. Fakat son dönemlerde Fatih Portakal'la FOX Ana Haber, Diriliş’in tahtını sallamaya başladı. Öyle ki rakip tanımayan dizi, dün akşam birinciliği kıl payı yakaladı.

FATİH PORTAKAL, DİRİLİŞ’E CİDDİ RAKİP OLDU

15 Kasım reyting sonuçlarında Diriliş Ertuğrul dizisi Total'de 1. sırada yer aldı. Dizinin özeti 2. sırada yer alırken, Fatih Portakal'la FOX Ana Haber reyting sıralamasında 3. oldu. Sıralama AB’de de aynı oldu. Diriliş Ertuğrul 1, özeti 2 ve yine Fatih Portakal'la FOX Ana Haber 3. sırada yer aldı.

15 KASIM 2017 REYTİNG SIRALAMASI ŞU ŞEKİLDE OLDU