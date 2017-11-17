WhatsApp, yeni bir özelliğini daha devreye sokmaya hazırlanıyor. WhatsApp uygulaması iOS ve Android için yeni özelliğini yayınladıktan sonra konumunuzu gerçek zamanlı olarak listenizdeki herkes görebilecek. Elbette bunu gizlemenin de bir yolu var.

WhatsApp konum özelliğini yakın zamanda devreye sokmaya hazırlanıyor. Bundan sonra anlık olarak konumunuzu listenizdeki herkesle paylaşabileceksiniz. Fakat bu özellik daha şimdiden tartışma konusu oldu bile. Kullanıcılar, kendi istekleri dışında da konumlarının paylaşılıp paylaşılmayacağını merak ediyor.

GERÇEK ZAMANLI OLARAK GÖREBİLECEKSİNİZ

Whatsapp’a gelecek yeni özellikle birlikte artık bir arkadaşınızın o anda nerede olduğunu canlı olarak görmeniz mümkün olacak. Arkadaşlarınızla bir sohbet grubundayken, canlı konum paylaşmanız da mümkün olacak. Bu özellik daha önce Google Haritalar, Facebook Messenger ve Snapchat tarafından devreye sokulmuştu.

İSTERSENİZ KAPATABİLİRSİNİZ

Tartışmaların konusu ise isteğiniz dışında da konumunuzun paylaşılıp paylaşılmayacağı. Buna engel olmanız mümkün. İsterseniz mevcut konumunuzu sadece istediğiniz kişilerle, isterseniz de hiç kimse ile paylaşmayabilirsiniz. Uçtan uca şifrelenmiş özellik sayesinde paylaşımı tamamen durdurmanız da mümkün olacak. WhatsApp konum özelliğinin çok kısa bir süre içerisinde devreye girmesi bekleniyor.