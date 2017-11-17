Son dönemlerde mavi yumurta ve besin değeri sizin de duyduğunuz bir şeydir. Herkes merak ediyor, mavi yumurta nedir ve gerçekten de anlatıldığı kadar sağlıklı mı? Şimdi sizlere mavi yumurta hakkında her şeyi sizlerle paylaşıyoruz.

Mavi yumurta ve besin değerleri hakkında son dönemlerde mutlaka duyduğunuz şeyler vardır. Doğal olarak insanlar bu yumurta hakkında her şeyi bilmek istiyor. Mesela gerçekten bahsedildiği kadar besin değeri yüksek mi? Mavi yumurta ne zamandan beri var? Mavi yumurtanın diğer yumurtalardan farkı ne? Uzmanlar, mavi yumurta hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

MAVİ YUMURTA NEDİR?

Uzmanlar, mavi yumurtanın besin değeri ya da diğer yumurtalardan farklı olduğu iddialarını tamamen reklam amaçlı buluyor. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, daha önce de aynı iddiaların kahverengi kabuklu yumurta için gündeme getirildiğini, şimdi de mavi yumurta konusunda bunun yapılmaya çalışıldığını söylüyor. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, tavuğun türüne göre yumurtanın kabuk renginin farklılık gösterebileceğini belirterek, Ameraucana tavuklarının yumurtasının mavi olduğunu söyledi.

MAVİ YUMURTANIN FARKLI ÖZELLİKLERİ VAR MI?

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur’a mavi yumurtanın diğer yumurtalardan farklı özelliklerinin olup olmadığı da soruldu. Akdur, iddiaların aksine yumurtalardaki tek farkın kabukların rengi olduğunu belirterek, besin değeri ya da besleyiciliği konusunda diğer yumurtalardan bir farkı olmadığını dile getirdi. Akdur’a göre mavi yumurtanın kahverengi ya da beyaz yumurtadan bir üstünlüğü yok. Mavi yumurtanın A, D, E ve B vitaminleri bakımından zengin olduğu iddialarını da değerlendiren Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, bunun sadece reklam amaçlı olduğunu söyledi.