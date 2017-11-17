İETT Genel Müdürü Arif Emecen, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan bütçe görüşmelerinde bir açıklama yaparak, metrobüs güzergahının Silivri’ye kadar uzatılacağını söyledi. Metrobüsün 590 araçla hizmet verdiğini belirten İETT Genel Müdürü Arif Emecen, yeni hatla birlikte ulaşımın daha hızlı ve konforlu olacağını dile getirdi.

Kasım ayında yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi’nin bütçe görüşmelerinin bugünkü kısmında İETT’ye yer verildi. İETT Genel Müdürü Arif Emecen İBB Meclis üyelerine yaptığı konuşmada, 2018 yılı için planlanan bütçesini ve performans programını da açıkladı.

SİLİVRİ’YE KADAR METROBÜS HATTI OLACAK

Arif Emecen, burada yaptığı açıklamada, İstanbul’un can damarı olarak görülen metrobüs hattının yılın 365 günü 24 saat hizmet verdiğini belirterek, yeni bir hat müjdesi de verdi. Şu anda 590 aracın hizmet verdiğini belirten Emecen, Yolculuklardaki konforu arttırmak için Beylikdüzü-Silivri güzergahını da açmayı planladıklarını dile getirdi.

CADDE VE SOKAKLARA OTOBÜS PARK EDİLMEYECEK

İstanbul’a hizmet veren bütün otobüslerin park etmesini sağlayacak bir çalışma içinde olduklarını da aktaran Emecen, atıl olarak duran peron alanlarını bu konuda değerlendireceklerini ve Sokak ve caddelerde otobüslerin park etmesini engelleyeceklerini söyledi. Emecen, bu yeni proje sayesinde aynı zamanda trafik yoğunluğu oluşmasının da önüne geçileceğini savundu.

AKILLI DURAKLAR GELCEK

Emecen açıklamasının devamında, 12 bin 389 olan durak sayısını geçen yıl 12 bin 700’e çıkardıklarını ve bu duraklardan 850 tanesinin de akıllı olduğunu belirtti. Kasım ayının sonunda tamamlanacak çalışma ile 3 bin durağa led aydınlatma yapacaklarını söyleyen Emecen, aynı zamanda aydınlatma sisteminin ihtiyacı olan enerjinin de güneş panelleri ile sağlanacağını belirtti.