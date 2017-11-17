Şampiyonlar Ligi’nde son iki sezondur şampiyon olan ve geçtiğimiz sezon da La Liga şampiyonu olan Real Madrid’de o parıltılı dönem geçmişte kalmışa benziyor. Takımın bu kötü gidişatının nedeni olarak ise Sergio Ramos ve Cristiano Ronaldo arasında yaşanan gerilim gösteriliyor.

Bu sezon adeta bir düşüş dönemine giren Real Madrid’de Ronaldo ve Ramos arasındaki gerginlik iddiaları aldı başını gidiyor. Ligde geride kalan 11 haftada Teknik direktör Zinedine Zidane’ın öğrencileri, lider Barcelona’nın 8 puan gerisinde kaldı. Bu kötü gidişat, takımın en büyük iki oyuncusunun arasındaki gerginliği de giderek arttırdı.

RONALDO: “PEPE, MORATTA VE JAMES GİBİ OYUNCULARI ARIYORUZ”

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan Tottenham mağlubiyetinin ardından açıklama yapan Ronaldo, sezon başında takımdan ayrılan Pepe, Moratta ve James gibi oyuncuların yokluğunun hissedildiğini dile getirmişti. Ronald ve Real kaptanı Sergio Ramos arasında bu noktada fikir uyuşmazlığı yaşandı. Ronaldo özel hayatında da yakın arkadaş olduğu futbolcuları aradıklarını söylerken, Ramos ise Manchester United ve Barcelona ile oynanan Süper Kupa maçlarından genç oyuncuların ön planda olduğunu düşünüyor.

RONALDO, NEYMAR YORUMUNA DA BOZULDU

Takım kaptanı Ramos’a Neymar – Real Madrid iddiaları soruldu. Bu sorulara Ramos’un yanıtı ise ‘Madrid kapıları Neymar için açık’ oldu. Ronaldo ile Ramos arasında yaşanan gerilimin bu açıklamanın ardından daha da arttığı iddia edildi. Son iddialara göre yıldız futbolcu takımdaki geleceği için farklı düşünceler içerisine de girdi.