Diyarbakır’dan alınan son dakika bilgisinde güvenlik güçleri ve PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1’i sağ olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiği ve teröristler asında Diyarbakır Silvan ilçesinde şehit edilen Uzman Çavuş Mehmet Kızılca’yı şehit eden teröristin de yer aldığı belirtildi.

Bugün Diyarbakır İl Jandarma ekiplerince Diyarbakır Hazro ilçesine düzenlenen operasyonla aralarında Diyarbakır Silvan ilçesinde şehit edilmiş olan Uzman Çavuş Mehmet Kızılca’yı şehit eden teröristin de bulunduğu 2 teröristin ölü olarak, 1 teröristin ise sağ olarak ele geçirildiği öğrenildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristler ve güvenlik güçlerinin yaşadığı sıcak çatışma sonrasında etkisiz hale getirilen teröristler ve gerçekleştirilen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma ekiplerince Diyarbakır Hazro ilçesine düzenlenmiş olan operasyonda teröristlerle girilen çatışmada 3 Ekim 2017 tarihinde Silvan ilçesinde şehit edilen Uzman çavuş Mehmet Kızılca’nın da katilinin bulunduğu toplamda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerden 1’inin sağ 2’sinin ölü olarak ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı. İl Jandarma ekiplerinin operasyon yürüttüğü Hazro ilçesi Kırmataş Köyü mevkiinde teröristlere ait olan 47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 tane tabanca, 1 tane el bombası ele geçirildiği ve güvenlik güçlerinin bölgede bulunan malzeme ve mühimmatlarla birlikte teröristlerin kullandıkları 1 adet araca el koyarak soruşturma işlemini başlattıkları öğrenildi.