İstanbul’dan alınan son dakika bilgisinde Marmara Üniversitesine polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında toplamda 24 çalışanın odalarının tek tek arandığı ve haklarında yakalama kararı bulunan 42 kişiden 22’sinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul’da Marmara üniversitesine düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında üniversitede görevli olarak bulunan 42 personel hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve gerçekleştirilen operasyonla 42 personelden 24’ünün yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

ODALAR TEK TEK ARANIYOR

Marmara üniversitesine yapılan FETÖPDY operasyonu kapsamında polis ekiplerinin üniversite binasındaki 24 şüphelinin odalarını tek tek arama çalışmalarına devam ederken odalardaki arama çalışmalarında el koyma işlemleri de sürdürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen FETÖPDY soruşturması kapsamında Marmara üniversitesine düzenlenen operasyon kapsamında üniversitede FETÖPDY ile irtibatı oldukları belirlenen 42 personel hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında üniversiteye yapılan operasyon ile 24’ünün yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Alınan diğer bilgilerde ise üniversitede aktif olarak çalışmakta olan toplamda 24 şüphelinin üniversite binasında yer alan odalarında arama çalışmalarının devam ettiği ve ekiplerin arama çalışmaları kapsamında şüpheli gördükleri her şeye el koyduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında FETÖ ele başı Gülen’in verdiği talimatla Bank Asya hesabını arttırmada bulunan ve telefonlarında gizli haberleşme ağı olan ByLock bulunduran tüm şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildiği ve belirlenen şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.