Dünyaca ünlü Rocky ve Rambo serilerinin başrol oyuncusu olan başarılı isim Sylvester Stallone hakkında ortaya atılan iddia dünya magazinine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu hakkında çıkan iddialarda, 1986 yılında Stallone’nin yanındaki koruması ile birlikte 27 kat yükseklikte 16 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri belirtildi.

ABD’nin ünlü aktörü Stallone, tüm dünyada Rocky ve Rambo serileri ile tanınıyor. Ancak ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan iddialar efsane serileri gölgede bırakmaya yetecek nitelikte.

FİLM SETİNDE 16 YAŞINDAKİ KIZA TECAVÜZ ETMİŞ

Ünlü aktör Stallone hakkında, 1986 senesinde Las Vegas’ta çekilen filminin setinde henüz 16 yaşında olan bir kıza tecavüz ettiği ve bu olayın polis kayıtlarının da bulunduğu iddia edildi.

16 YAŞINDAKİ KIZ İMZA İSTEDİ

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Las Vegas’ta film çekimi için bulunan Stallone’nin kaldığı Hilton otelinde 16 yaşındaki bir kızla tanıştığı ve kendisinin hayranı olduğunu öğrendiği kız çocuğuna imzasını verdikten sonra konuşmaya başladığı öğrenildi.

KORUMASIYLA BİRLİKTE TECAVÜZ ETMİŞ

Alınan bir diğer bilgide ise Stallone’nin koruması olan De Luca’nın 16 yaşındaki kıza 27. katta bulunan bir odanın anahtarını vererek odaya çıkmasını söylediği iddia edildi. Yaşanan olay sonrasında poliste ifade veren 16 yaşındaki kızın korumanın kendisine belirttiği odaya çıktığını ve kızın çıktığı 27. kattaki odaya Stollen’in geldiğini söyledi. Burada dünyaca ünlü aktör ile cinsel ilişkiye girdiklerini söyleyen küçük kızın daha sonra odaya koruma Luca’nın gelerek ilişkiye dahil olmak istediğini belirtti. İlişkiye girmek için kendisinin zorlandığını ve tehdit edildiğini söyleyen 16 yaşındaki kızın Stallone ve korumasının ilişki bittikten sonra durumu kimseye anlatmaması için kendisine tehditler yağdırdığını da ekledi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com