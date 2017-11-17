Müge Anlı 17 Kasım 2017 Son Bölümde önemli gelişmeler yaşandı. Sultangazi’de öldürülen 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram’ın cesedini çöplükte arama çalışmaları 72 günden bu yana devam ediyordu. Dün akşam çöplükte insan kemiği olduğu düşünülen kemikler bulundu. Çöplükte bulunan kemikler DNA testi için gönderildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Son bölümde, Türkiye’yi şoke eden Read Aşram cinayetine dair önemli gelişmeler yaşandı. 72 gün önce Esed tarafından öldürülen küçük çocuğun cesedini çöplükte arama çalışmaları devam ediyordu. Küçük çocuğa ait olabileceği düşünülen insan kemikleri dün akşam saatlerinde bulunarak DNA testi için gönderildi. İşte Müge Anlı 17 Kasım 2017 Son Bölümde yaşananlar…

TECAVÜZ EDİP, ÖLDÜRÜP, ÇÖPE ATMIŞTI

72 gün önce İstanbul Sultangazi’de yaşanan olayda, 8 yaşındaki Suriyeli Read Aşram bakkala gitmek için evinden çıkmış, bir daha da geri dönmemişti. Küçük çocuğun ailesi hemen o gün Müge Anlı’ya başvurmuştu. Bütün mahallenin de desteği ile yapılan arama çalışmaları sonucunda güvenlik kameralarında en son Esed’in yanında görüldüğü ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda 8 yaşındaki çocuğun Esad tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Aynı gün akşam saatlerinde İstanbul Ümraniye’de düzenlenen operasyonla Esad yakalandı ve suçunu itiraf etti. Önce tecavüz ettiğini daha sonra da öldürdüğünü ve çocuğu çöpe attığını söyleyen Esad’ın ifadesi doğrultusunda çöplükte arama çalışması başlatıldı. 72 gün sonunda arama ekipleri insan kemiklerine ulaştı.

FATMA UYANIK OLAYINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Karaman’da 43 gün önce ortadan kaybolan Fatma Uyanık olayında da yeni gelişmeler yaşandı. Alperen ve Vahap gözaltına alındı ve telefonlarına el konuldu. Ayrıca polis ve jandarma ekipleri Vahap Varlı ve Alperen Özcan’ın evinde tekrar arama yapıldı.