Kayseri’de yakalanan DEAŞ’lı teröristin, Irak uyruklu örgüt imamı Abdulkhaleq Abdulqader Ali olduğu belirlenmişti. Eli kanlı terör örgütü tarafından yayılan görüntülerde Abdulkhaleq Abdulqader, Ali öz kardeşi Irak polisi Abdulkadir Abdurrahman Ali'yi infaz etmiş ve bu görüntüler sosyal medyada örgüt propagandası olarak kullanmıştı. 9 günden bu yana sorguda olan terörist, bugün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

2016 yılında, terör örgütü DEAŞ’tan aldığı talimat ile örgüte muhalif olan öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman'ı infaz eden Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. DEAŞ’ın infazcısı kardeşini infaz ettiği görüntüleri örgüt propagandası amacı ile sosyal medyada yaymıştı.

SORGUSU 9 GÜN SÜRDÜ

Görüntülerde sakalı siyah olan DEAŞ infazcısının parmak izi alınırken, beyaz sakalları dikkat çekti. 8 Kasım’da gözaltına alınan terörist, emniyette 9 gün süren sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.

BÖLGE HALKINA ZULÜM YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Iraklı eski öğretmen Abdulkhaleq Abdulqader Ali, terör örgütü DEAŞ’a Şiilere karşı mücadele için katıldığını söyledi. 9 gün süren sorgusunda kan donduran itiraflarda bulunan terörist, önce Sunni Müslümanlar için kurtarmak için DEAŞ’la birlikte bölgeye gittiğini, ancak daha sonra bölge halkına zulüm yaptığını itiraf etti. 2014 yılında terör örgütü ile Telafer'de tanıştığını söyleyen terörist, kardeşi Abdulkadir Abdurrahman Ali’yi rejim polisi olduğu için örgütün talimatı ile öldürdüğünü belirtti. Kardeşini öldürme talimatının da sadakatini ölçmek için verildiğini söyledi.