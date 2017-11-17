Fox Tv’de canlı yayına katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, soruları yanıtladı. Akşener’e 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için CHP ile ortak aday olup olmayacakları da soruldu. Akşener, bu soruya "Kesinlikle hayır derim." cevabını verdi.

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu sabah haberlerine katılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair sorulara yanıt verdi. Küçükkaya, Akşener’e 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile ittifak yapıp yapmayacaklarını sordu.

“HERKES KENDİ ADAYINI ÇIKARMALI”

Küçükkaya’nın sorusunun ardından Meral Akşener, önce temkinli yaklaşarak bir şey söylemek için erken olduğunu dile getirdi. Ancak Akşener daha sonra 2019 seçimleri için herkesin kendi adayını çıkartması gerektiğini söyledi. AKP, CHP ve İyi Parti’nin aday çıkaracağını söyleyen Akşener, CHP ile asla ortak aday çıkarmayacaklarını dile getirdi. Parti içerisinde kendisinin aday gösterildiğini söyleyen Akşener, belki ilerleyen zamanlarda daha parlak bir aday çıkarabileceklerini, zaman içerisinde bunu oturup konuşacaklarını söyledi. Kendisinin iddialı bir aday olduğunu söyleyen Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yüz bin imza ile geleceğini dile getirdi.