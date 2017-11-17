2018'de Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupasında Türk hakem Cüneyt Çakır ile ekibi de görev alacak.

Türkiye’nin FİFA kokartlı hakemi Cüneyt Çakır, 2018 dünya kupasında yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile birlikte görev yapacak. En son İsveç - İtalya mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır’ın bu karşılaşmadaki kararları uzun süre tartışılmıştı. FİFA, 2018 yılında Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası için Çakır ve ekibine yeniden görev verdi.

1 ARALIK’TA DÜNYA KUPASI KURALARI ÇEKİLECEK

1 Aralık 2017'de Rusya’nın Başkenti Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda 2018 FIFA Dünya Kupası grup kuraları için çekim yapılacak. 14 Haziran’da başlayacak olan turnuvanın final maçı ise 15 Temmuz Pazar günü oynanacak ve şampiyon belli olacak.