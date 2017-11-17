Bir süredir ünlü şarkıcı Otilia ile birlikte olan şarkıcı ve besteci Sinan Akçıl, Nişantaşı’nda bir anda karşısında gazetecileri görünce sevgilisini bırakıp kaçtı.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bulunan bir güzellik merkezinden sevgilisi Otilia ile birlikte çıkan Şarkıcı Sinan Akçıl, bir anda basını karşısında görünce panikledi. Sevgilisini sokak ortasında bırakan Akçıl, hızla uzaklaştı.

KEYFİ YERİNDE DEĞİLDİ

Önceki gün Nişantaşı’nda sevgilisi Otilia ile birlikte görüntülenen Sinan Akçıl, gazetecileri görünce sevgilisinin yanından uzaklaştı. Güzellik merkezine cilt bakımı için geldikleri öğrenilen çiftin, keyifsiz halleri de dikkat çekti. Sinan Akçıl, salondan el ele çıktığı sevgilisinin elini, karşısında gazetecileri görünce bıraktı ve yalnız yürümeye devam etti. Romen şarkıcı Otilia Bruma ise sevgilisinin bu hareketi karşısında şaşkına dönerek ne yapacağını şaşırdı.

HADİSE'NİN ABLASI SOSYAL MEDYADAN UYARMIŞTI

Sinan Akçıl'ın eski sevgilisi Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, sosyal medya hesabından geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, güzel şarkıcı Otilia'yı Sinan Akçıl konusunda uyarmıştı. Hülya Açıkgöz güzel şarkıcı Otilia'ya, Sinan Akçıl’dan uzak durması ve aklını kullanması konusunda uyarıda bulunmuştu.