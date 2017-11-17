Fox TV’de Hakan Akkaya, Demet Şener ve Uğurkan Erez’in jüri üyesi olduğu Stil Avcıları yarışmasında bugün haftanın finali yapıldı. Stil Avcıları 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Melekler ve Yıldızlar takımları en iyi kombini yaparak en yüksek puanı almak için yarıştı. Hafta içinde de her gün iki takımdan birer yarışmacının rakip olduğu yarışmada, Haftanın finalinde toplamda en yüksek puanı alan takım birinci oluyor. Peki, Stil Avcıları 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde Melekler Mi Yıldızlar Mı Birinci Oldu?

Stil Avcıları Haftanın finalinde bugün Berna ve Tuğçe yarışıyor. Günün konsepti ise Haftanın finaline yakışır şekilde gelinlik. Bütün yarışmacıların gelinlik giydiği Stil Avcıları 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde puanlama ise Berna ve Tuğçe’ye yapılacak. İki yarışmacının puanları haftanın toplamına eklenecek ve en yüksek puanı alan takım birinci olacak. İkinci olan takımdan ise bir yarışmacıyı eleyecek. Peki, Stil Avcıları 17.11.2017 Haftanın Finalinde Kim Elendi?

STİL AVCILARI 17 KASIM 2017 HAFTANIN FİNALİNDE HANGİ TAKIM KAÇ PUAN ALDI?

Stil Avcıları 17 Kasım 2017 Haftanın Finalinde önce Melekler takımından Tuğçe’ye puanlama yapıldı. Tuğçe bugün giydiği gelinlikle takımının toplam puanını 101’e taşıdı. Yıldızlar takımından Berna Keklikler ise bugün aldığı puanla takımını toplam 99 puana taşıdı. Melekler 101 puanla haftanın kazananı oldu. Yıldızlar takımında elenen isim

