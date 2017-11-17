Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dikkat çeken bir açıklama yaptı ve İç Ege, Anadolu ve Marmara Bölgesi’nde sel felaketi yaşanılabileceğini ve vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı. Uzmanların yapmış olduğu açıklamalarda özellikle İstanbulluların dikkat etmesi gerektiğini belirtti. İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika olarak çok önemli bir açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da etkisini gösteren aşırı sağanak yağışlar bölgede büyük bir felakete yol açmış ve neredeyse her bölgede sel felaketi yaşanmıştı. Yaşanılan sel felaketinde ise 15 Yunanistan vatandaşı hayatını kaybetmişti. Türkiye’de ki uzmanlar ise bu sel felaketi hakkında önemli bir açıklama yaptı ve bu hava dalgasının Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

TÜRKİYE’DE ETKİSİNİ GÖSTERECEK

Türkiye’de ki uzmanlar tarafından yapılan açıklamalarda Yunanistan’da felakete yol açan hava dalgasının Türkiye’ye geleceğini açıkladı ve en çok da İstanbul’un bu yağmur dalgasından etkileneceğini açıkladı. Uzmanların yapmış olduğu açıklamalarda, hava dalgasının hafif hafif Türkiye üzerinde etkisini göstereceğini açıkladı ve İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa, Balıkesir, Muğla, İzmir ve Antalya bölgelerinde bu hava dalgasının etkili olacağını açıkladı.

Bunun yanı sıra bu bölgelerde bulunan vatandaşlara da uyarılarda bulunan uzmanlar, yağmurun etkili olacak olmasından dolayı doğal afetlerin yaşanabileceğini ve bu yüzden de her şeye hazırlık olunmasını belirtti. Ayrıca Doğu’da ve Karadeniz’in yüksek bölgelerinde kar beklendiği de açıklandı.