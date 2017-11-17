Türkiye’nin yüz nakli olması ile tanıdığı Recep Sert, iş yerine almış olduğu beyaz eşyaların taksitini ödemediği için tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Haluk Levent’in grubu olarak bilinen AHBAB grubu ise sosyal medyadan bir açıklama yaptı ve Recep Sert’in borcunun ödendiği belirtildi. Borcu ödenen Recep Sert ise cezaevinden çıkartıldı. İşte detaylar…

İnegöl’de tüfeğini temizlediği sırada tüfeğin ateş alması ile yüzünde ağır yaralar oluşan Recep Sert ilk defa Türkiye’de yüz nakli olmuştu. Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile beraber ekibi Recep Sert’e yüz nakli yapmış ve herkes onu bu sayede tanımıştı. Recep Sert ise hastanede Esma Akyurt ile tanıştı ve bir süre sonra ilişkileri ciddiye bindi ve 2014 yılında evlendiler ve bir de kızları oldu. İnegöl’de ise belediyede çalışan Recep Sert, burada disiplinsiz davranışları olduğu için görevinden çıkartıldı ve Recep Sert ilçede eşinin adını verdiği Esma Waffle Kafe adını verdiği bir işletme açtı.

BORCU YÜZÜNDEN CEZAEVİNE GİRMİŞTİ

Ancak açtığı işletmeye aldığı beyaz eşyaların taksitini ödemeyen Recep Sert, bu yüzden gözaltına alındı ve sonra da tutuklanıp cezaevine gönderildi. Cezaevinde ise bir sürpriz oldu ve Haluk Levent’in grubu olarak bilinen AHBAB Bursa grubu sosyal medyadan bir açıklama yaparak Recep Sert’in borcunu ödediklerini ve artık cezaevine yatmayacağını duyurdu. Bu haberi ise Haluk Levent de kendi sayfasından paylaştı.

