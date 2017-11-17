İsveç’te Boşnaklara ait olan İslam Kültür Derneği’nin minareli camisinde ezan okutulması için beklenen karar çıktı. İsveç yönetimi camide 5 vakit ezan okunmasını kabul etti ve ilk ezan Cuma günü okundu. Bölgedeki Müslüman vatandaşlar ise camide ezanın sesini ağlayarak dinledi. İşte detaylar…

İsveç’ten herkesi sevinçten ağlatan bir karar! İsveç’in Blekinge bölgesinde bulunan Karlskrona kentindeki Boşnaklara ait olan minareli camide 5 vakit ezan okunması için İsveç hükümeti izin verdi ve bundan sonra 5 vakit ezanın camide yasaksız bir şekilde okunacağı bildirildi. Boşnaklara ait olan camide ise ilk ezan Cuma günü İslam Kültür Derneği Başkanı olan Abdulrahman Tamarji tarafından okundu. Cuma namazını kılmak için camiye gelen bölgedeki Müslüman vatandaşlar ise ezan sesini duymak için camiye geldiler ve ezanı camide dinlerken sevinçten ve özlemden dolayı ağlayarak ezanı dinlediler.

İLK MİNARELİ CAMİ

Verilen bu güzel karar sonrasında açıklamalarda bulunan İslam Kültür Derneği Başkanı Abdulrahman Tamarji, İsveç’te ilk defa bir caminin minareli olmasına izin verildiğini söyledi. 5 yıl önce caminin yapılması için başvuruda bulunduklarını fakat 50 gün önce izin çıktığını da belirten Tamarji, ezan iznini sadece Cuma günleri namaz öncesinde kullanacaklarını belirtti. İlk defa bölgede ezanın okunduğunu hatırlatan Tamarji, bunun kendisine nasip olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti ve çok duygulandığını dile getirdi.