Lige verilen bir haftalık aranın ardından 12. haftanın açılış maçında evinde Teleset Mobilya Akhisarspor’u ağırlayan Beşiktaş, rakibi karşısında üstün bir futbol sergileyip bir de penaltı kazansa da maçta golü bulamadı ve iki ekipte sahadan 0-0’lık sonuçla ayrıldı. İşte detaylar…

A Milli Takım’ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarından dolayı lige verilen ara son buldu ve Spor Toto Süper Lig’in 12. haftası bu akşam Vodafone Park’ta oynanan Beşiktaş-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı ile açıldı. Maça ise Beşiktaş teknik direktörü Şenol güneş rotasyonlu bir kadro çıkardı ve Milli takımlarında forma giyen Pepe, Cenk Tosun,Oğuzhan Özyakup ve Babel’i yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine ise kadroda Medel, Lens, Tolgay Arslan ve Alvaro Negredo yer aldı.

QUARESMA PENALTIYI KAÇIRDI

Maçın başlama düdüğü ile beraber taraftar desteğini de arkasına alan Beşiktaş, rakibi Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında ilk dakikalarda baskı kurdu ve bu baskı 11. dakikada sonuç verdi. Siyah beyazlılar 11. dakikada penaltı kazandı ve topun başına geçen Quaresma penaltı atışını gole çeviremedi ve büyük bir avantajı tepti.

Penaltının ardından ise yine baskı kuran Beşiktaş net pozisyonlardan faydalanamadı ve maç 0-0 sona erdi. Alınan bu skorlar ile siyah beyazlılar puanını 22’ye çıkartırken, Teleset mobilya Akhisarspor ise puanını 18 yaptı.