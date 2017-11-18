CHP Antalya Milletvekili ve CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında doktorundan yeni açıklama geldi. Deniz Baykal'ın son durumu hakkında konuşan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, artık kısa cümleler kurabildiğini, boyun, kol ve el hareketlerinin de iyi durumda olduğunu ve kısa süreli oturabildiğini söyledi.

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’ten açıklama geldi. Baykal’ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten İbiş, artık kısa cümleler kurabildiğini belirtti.

BİLİNCİ AÇIK, İLETİŞİMİ İYİ

Baykal’ın bir aydan fazla süredir yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söyleyen İbiş, genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ve artık iyi iletişim kurabildiğini belirtti. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının başladığını belirten İbiş, hareketlerinin de iyi durumda olduğuna dikkat çekti.

HALA ZİYARET YASAK

İbiş, Baykal’ın tedavisinin daha uzun süre devam edeceğini belirterek, sabır gerektiren bir süreç olduğunu söyledi. Hala enfeksiyon tehlikesi olduğunu belirten İbiş, bu nedenle ziyaretçi yasağının da sürdüğünü söyledi. İbiş’e basın mensupları da Baykal’ın sağlık durumu hakkında sorular yöneltirken, fizik tedavi uygulamalarına da yoğunluk verildiğini belirtti.