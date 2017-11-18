﻿ İstanbullu Gelin Son Bölüm Ekran Başına Kilitledi! İstanbullu Gelin 26. Bölüm Fragmanı!

İstanbullu Gelin Son Bölüm Ekran Başına Kilitledi! İstanbullu Gelin 26. Bölüm Fragmanı!

İstanbullu Gelin 25. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Doğum yaptıktan sonra hastaneden eve dönen İpek, bebeği hala görmek istemiyor. Süreyya ise Faruk’la yeniden bir bebek sahibi olmak istiyor. Daha önce bebeklerini kaybeden çift, o günleri unutmak ve yeniden çocuk sahibi olmak için heyecanlı. Peki, İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İstanbullu Gelin Son Bölüm Ekran Başına Kilitledi! İstanbullu Gelin 26. Bölüm Fragmanı!
İstanbullu Gelin Son Bölüm Ekran Başına Kilitledi! İstanbullu Gelin 26. Bölüm Fragmanı! Tarih: 2017-11-18 Saat: 03:19:30
Güncelleme : 2017-11-18 03:19:30

İstanbullu Gelin 25. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Doğum yaptıktan sonra hastaneden eve dönen İpek, bebeği hala görmek istemiyor. Süreyya ise Faruk’la yeniden bir bebek sahibi olmak istiyor. Daha önce bebeklerini kaybeden çift, o günleri unutmak ve yeniden çocuk sahibi olmak için heyecanlı. Peki, İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Star Tv’nin fenomen dizisi İstanbullu Gelin 25. bölümüyle dün akşam izleyenlerin beğenisini kazandı. Yine izlenme rekorları kıran bir bölümle ekrana gelen İstanbullu Gelin son bölümün ardından dizinin hayranları tarafından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. "İstanbullu Gelin 26. bölüm fragmanı" araması adeta gece saatlerinde rekor kırdı. Peki, Peki İstanbullu Gelin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İstanbullu Gelin son bölümde İpek ve bebeği hastaneden taburcu oldu. Fakat eve gelmesine rağmen İpek hala bebeği görmek istemiyor. Esma Sultan ise bu duruma kendince bir çözüm buldu. İpek’in çok kıskanç olduğunu bilen Esma Hanım, bebeği Faruk ve Süreyya’nın odasına götürdü. Bebeği görmek için can atan Süreyya ise bu durumdan çok memnun kaldı, bir o kadar da şaşırdı. Bebeği gördükten sonra Süreyya ve Faruk yeniden bebek yapma fikrini düşünmeye başladı. 

İSTANBULLU GELİN 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Nefes kesen son bölümün ardından izleyenler de İstanbullu Gelin 26. Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star Tv’de fragmanın yayınlanmasının ardından sizlerle de paylaşacağız. 

 

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