Bolu'da yaşanan olay gerçekten de “Böyle Komşu Düşman Başına” dedirtti. Böyle Komşu Düşman Başına uyuya kaldığını ve ölmediğini öğrenen kadın, ölmediğine üzüldüğünü ve ölseydi mahallede parti vereceğini söyledi.

Bolu'da, 60 yaşındaki Fatma Güzin Altuntaş’tan haber alamayan yakınları öldüğünden endişe ederek evine geldi. Kadının uyuyakaldığı anlaşılınca, komşusundan beklenmedik bir tepki geldi. Yaşlı kadının ölmediğine üzülen komşu, ölmüş olsaydı mahallede parti vereceğini söyledi.

KAPIYI POLİS AÇTI

Tabaklar Mahallesi Özek Sokak'ta yaşanan olayda, yakınları 4 katlı apartmanın zemin katında yalnız yaşayan 60 yaşındaki Fatma Güzin Altuntaş'tan haber alamayınca endişelenerek durumu polise bildirdi. Sağlık ve polis ekipleri yaşlı kadının yaşadığı daireye geldi ve defalarca zile bastı. Ancak Fatma Güzin Altuntaş kapıyı açmayınca polisler açmak zorunda kaldı.

KARŞISINDA POLİSİ GÖRÜNCE KORKTU

Yaşlı kadın, karşısında polis ve sağlık ekiplerini görünce şaşkına döndü. Rahatsız olduğu öğrenilen kadının ilaç kullandığı ve bu nedenle de uykusunun ağırlaştığını ifade etti. Yaşlı kadının korktuğunu anlayan polisler, onu sakinleştirdi.

“ÖLSEYDİ MAHALLEDE PARTİ VERİRDİM”

Üst komşusu ise Fatma Güzin Altuntaş hakkında ortaya bir çok iddia atarken, yaşlı kadının ölmediğine üzüldü. Dakikalarca evinin camında bekleyen ve 60 yaşındaki Altuntaş'ın ölmediğini anlayan komşu, "Tüh Allah kahretsin. Keşke geberseydi. Ölseydi mahallede parti verirdim" sözleri ile polisleri ve sağlık ekiplerini şok etti.