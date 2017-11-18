Erzurum’da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. 4 çocuk annesi olan ve intihar ederek hayatını kaybeden bir kadının cenazesinde bir anda kavga başladı. Kadının akrabalarının cenazenin nereye defnedileceği konusunda yaşadıkları anlaşmazlık kavgaya dönüştü ve kavgaya polis müdahale etmek zorunda kaldı.

Olay, Erzurum Palandöken ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ilçede yer alan Paşa Caddesinde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi olan Gülten Çoban sebebi belirlenemeyen bir şekilde kendisini asarak intihar etti. Hayatını kaybeden kadının cesedi ilk olarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na daha sonrada yakınlarına gönderildi.

CENAZE BİR ANDA KARIŞTI

Kadının teslim alınan cenazesinin ilçede yer alan Asri Mezarlığına getirildiği öğrenildi. Buraya kadar her şey normal seyrinde ilerlerken kadının defin işlemlerine geçildiğinde akrabalar arasında tartışma yaşanmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavganın büyümesi üzerine mezarlığa çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Polislerin gelerek olaya müdahale etmesinin ardından kavga ayrıldı.

MEZAR YERİNDE ANLAŞAMAYINCA KAVGA ETTİLR

Alınan bilgilere göre, kavganın ardından kadının cenazesi Asri Mezarlığından alındı ve Erzurum Tekman ilçesi Geçit Köyünde mezarlıkta toprağa verildi. Kavganın çıkış sebebinin ise intihar eden Gülten Çoban’ın yakınlarının cenazeyi kendi köylerine götürerek orada defnetmek istedikleri olduğu ancak kadının çocuklarının buna karşı çıktığı ve bu sebepten kavganın başladığı öğrenildi.