Norveç’te yapılan NATO tatbikatında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘düşman’ olarak gösterildiği ve hedef haline getirilmeye çalışıldığı olayda skandal bir detay daha gün yüzüne çıktı. Tatbikatta Atatürk ve Erdoğan’ı hedef olarak göstermeye çalışan personellerden birinin Türkiye kökenli ve Kürt asıllı olduğu öğrenildi.

Norveç’te NATO tarafından düzenlenen ve komuta kontrol amaçlı olarak yapılan ‘Trident Javelin’ tatbikatında dünya gündemine oturan bir skandal yaşanmıştı. Tatbikat sırasında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık bir şekilde düşman taraf olarak gösterilmiş ve hedef haline getirilmeye çalışılmıştı.

TÜRKİYE DERHAL ASKERİNİ ÇEKTİ

Meydana gelen ve tüm dünya basınında geniş yer bulan skandalın ardından Türkiye NATO tatbikatında bulunan 41 askerini geri çekme kararı aldı. Yaşanan olay sonrasında NATO’da yer alan en üst düzey yetkililerden Türkiye’ye üst üste resmi özür geldi. Ayrıca NATO, bu skandala imza atan personelleri belirleyerek ordudan attığını açıkladı.

SKANDALA NEDEN OLAN PERSONELLERDEN BİRİ TÜRK KÖKENLİ ÇIKTI

Yaşanan olay sonrasında açıklamalar ve özürler art arda gelirken meydana gelen olayın bir medya teknisyeni ve Norveç ordusunda görev yapmakta olan bir sivil personelden kaynaklandığı belirtildi. Olayın incelemeleri sürerken NATO’dan yapılan bir diğer açıklamada Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef olarak göstermeye çalışan 2 personeli de kovduğunu duyurdu. Personeller hakkında çıkan iddialarda ise NATO tarafından kovulan personellerden birinin Türk kökenli ve Kürt asıllı olduğu öne sürüldü.