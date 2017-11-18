Düzce’de tam anlamıyla akıl almaz bir olay meydana geldi! Evden 3 arkadaşıyla birlikte kaçan bir genç kızın yakınları otogara geldi ve ona bilet satan firmanın görevlileri ile tartışamaya başladı. Tartışma ise kavgaya dönüşünce ortalık birbirine girdi ve kavga hastanede son buldu. İşte haberin detayları…

Düzce’de tam manasıyla akıl almaz bir olay yaşandı! Düzce’de dün öğlen saatlerinde inanılması güç bir olay meydana geldi ve Şehirlerarası Otogar da büyük bir kavga çıktı. Düzce’de dün öğlen saatlerinde genç bir kız evden kaçtı ve 3 arkadaşı ile beraber Şehirlerarası Otogar’a gelerek buradan bilet aldılar ve sonra da başka bir şehre gittiler. Genç kızın ailesi ise onun kaçtığını fark edince abisi M.S hemen nereye gittiğini öğrenmek için otogara geldi ve bir otobüs firmasının yetkilileri ile konuşmaya başladı.

KAVGA ÇIKARDI

M.S kardeşinin Düzce’den kaçtığı otobüs firmasının yetkilileri ile konuşurken, kız kardeşinin kimliğinin olmadığını ve bu şekilde bilet verildiğini iddia ederek görevliler ile hararetli bir şekilde konuşurken birden tartışmaya başladılar. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlar da ise M.S ile otobüs firmasının görevlisi arasında kavga çıktı ve diğer firmaların görevlileri de kavgaya karışında ortalık birbirine girdi.

Bayan çalışanlar korku içerisinde olan biteni izlerken, otogarın güvenlik görevlileri ise olaya müdahale etti ve kavgayı ayırdı. Kavgada darbe alan M.S ise hastanelik oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kamera kayıtlarını incelemek için aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.