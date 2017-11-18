﻿ Muğla’da Rezalet! Annesinin Otomobilde Bıraktığı Engelli Kız Havasızlıktan Ölecekti

Muğla’da Rezalet! Annesinin Otomobilde Bıraktığı Engelli Kız Havasızlıktan Ölecekti

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde bir otomobilin içerisinde bırakılan 16 yaşındaki engelli bir kız havasızlıktan dolayı zor anlar yaşadı ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Havasızlıktan ölüm tehlikesi yaşayan genç kız, otomobilin camı kırılarak dışarıya çıkartıldı. İşte detaylar…

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Muğla’da Rezalet! Annesinin Otomobilde Bıraktığı Engelli Kız Havasızlıktan Ölecekti
Muğla’da Rezalet! Annesinin Otomobilde Bıraktığı Engelli Kız Havasızlıktan Ölecekti Tarih: 2017-11-18 Saat: 16:37:18
Güncelleme : 2017-11-18 16:37:18

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde bir otomobilin içerisinde bırakılan 16 yaşındaki engelli bir kız havasızlıktan dolayı zor anlar yaşadı ve çevrede bulunan vatandaşlar tarafından fark edildi. Havasızlıktan ölüm tehlikesi yaşayan genç kız, otomobilin camı kırılarak dışarıya çıkartıldı. İşte detaylar…

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde tam bir skandal olay yaşandı! Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde hasta olan kuzeninin yanına giden N.Y, 16 yaşında olan ve engelli olan kızını 48 PL 772 plakalı lüks otomobilin içerisinde bıraktı. Kuzeninin yanına gittikten sonra ise uzun bir süre dönmeyince otomobilin içinde bulunan 16 yaşındaki engelli kızı Nazlışah Y., nefes alamamaya başladı ve havasızlıktan dlayı zor anlar yaşadı.

OTOMOBİLİN CAMINI KIRDILAR

O sırada ise annesinin hala gelmemesi üzerine çevredeki duyarlı vatandaşlar küçük kızın imdadına yetişti ve nefes alamayan kızı kurtarmak için her yolu denediler. Daha sonra ise olay yerine sağlık ekibi çağırdılar ve otomobilin de camını kırıp küçük kızı dışarıya çıkardılar. Ardından da 16 yaşındaki Nazlışah nefes alamadığı için fenalaşmasından dolayı hemen ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü ve tedaviye alındı.

Böyle skandal bir olayın yaşanmasından dolayı ise Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı “Bakım yükümlülüğü ihlali” suçu göz önünde bulundurularak aile hakkında idari ve adli soruşturma açtı. Bunun yanı sıra ailenin bakım parası aldığı da ortaya çıktı ve lüks bir yaşamlarının olmasından dolayı bu konuda da soruşturma yapılacağı öğrenildi.   

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