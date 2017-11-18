Diyarbakır’ın Kulp İlçesi Şenyayla Bölgesi'nde güvenlik güçleri düzenledikleri operasyonlarla PKK’ya ağır darbe vurdu. Üst düzey teröristlerin de aralarında bulunduğu 16 PKK’lı etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden 2'sinin Gri Listede Aranan teröristlerden olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Valiliği operasyonların ardından bir açıklama yaparak, 16 Kasım’da 'Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay Operasyonu ‘nun güvenlik güçleri tarafından icra edildiğini belirtti. İki ayrı grup teröristle güvenlik güçlerinin sıcak temas sağladığının belirtildiği açıklamada, Haznaki Tepe güneyinde belirlenen bir sığınakta bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

16 PKK’LI ÖLDÜRÜLDÜ

Valilik açıklamasının devamında eri Bakanlığı'nın 'Gri renkli arananlar listesinde' yer alan Aldar telsiz çağrı adlı Rüstem Cilo (Kod) isimli bölücü terör örgütü mensubunun ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Gri renkli arananlar' listesinde yer alan Serdar Amed (Kod), sözde Şenyayla YJA-Star sorumlusu Haziran telsiz çağrı adlı Beritan Torhildan adlı teröristin öldürüldüğü belirtildi. Operasyonda öldürülen terörist sayısı ise 16 olarak açıklandı. Ayrıca teröristlerin sığınaklarında çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmatın yanı sıra yaşam malzemesi de ele geçirildi.

MÜHİMMATLAR YERİNDE İMHA EDİLDİ

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcıların Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yerinde imha edildiği belirtildi.