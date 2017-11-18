İstanbul’da metrobüs duraklarındaki gişelerin önünde bekleyen ve kartlarında yetersiz bakiye olanlara 70 kuruş ve 1 lira fark ile kendi kartlarıyla basarak ücretleri alan kişiler hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “nitelikli dolandırıcılık” suçuyla soruşturma başlatıldı. İşte detaylar…

Uzun yıllardır metrobüs duraklarındaki gişelerin önünde bekleyen ve kartlarında yetersiz bakiye olanlara kendi kartlarından basarak ya da basım kartı vererek 70 kuruş ve 1 lira fark alan kişiler hakkında geçtiğimiz günlerde haberler yapılmış ve bu haberler sadece gazetelerle sınırlı kalmayıp televizyon kanallarındaki haber programlarına da konu olmuş ve bu kişiler ile röportajlar yapılmıştı. Ayrıca bu kişilerin aylık gelirlerinin 5 bin liraya kadar çıktığı da ortaya çıkmıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Metrobüs duraklarındaki gişelerin önünde bekleyen ve insanlara kart satıp yada 1 lira farkla kendi kartlarından basan bu şahısların haber programlarına konu olmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye hemen harekete geçti ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’na başvuru yapıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu konuda çalışma başlattı ve bileti olmayanlara İstanbulkart satan ve ya yetersiz bakiyesi olanlara 1 lira fark ile kart basan bu şahıslar için 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesine göre “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan dolayı soruşturma başlattı. Gerekçe olaraksa bu kanunun yanı sıra hukuka aykırı davranılması da göz önünde bulunduruldu.