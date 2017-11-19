Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko’nın sahibi olduğu dünyanın en pahalı yatı, Marmaris açıklarına demirledi. Yatın ilginç tasarımı dikkatlerden kaçmazken, görenler şaşkınlık içerisinde bakıp kaldı.

Dünyanın en pahalı yelkenli yatı Marmaris’e demir attı. Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko'nun sahibi olduğu sahip 'Sailing Yacht A' isimli yelkenliyi görenler ilginç tasarımından dolayı uzay aracı zannetti.

1,5 MİLYAR LİRA DEĞERİ VAR

Rus milyarder Andrey Igorevich Melnichenko, dünyanın en zengin 14. insanı. 2015 yılında sipariş üzerine yapılan ve Yaklaşık 1,5 milyar lira değeri olduğu düşünülen yatı, dünyanın en büyük ve en pahalı yelkenli yatı olma özelliğine sahip. İlginç tasarımı ile görenlerin dikkatini çeken yat, bugün saat 16.00’da Marmaris Körfezi’ne giriş yaptı. Kafelerde oturan, yat limanında yürüyüş yapan vatandaşlar, uzay gemisini andıran bu yatı cep telefonlarıyla kaydetti. Marmaris’e demirleyen lüks yat için Aliağa'dan getirilen 23 tanker ile 750 bin litrelik yakıt ikmali yapılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

YATIN ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Yat, 142.6 metre boy ve 91.4 metre genişliğe sahip. Kurşungeçirmez bombeli camları bulunan yatın dev bir su altı izleme odası bulunduğu da gelen bilgiler arasında. Yelkenli yatın ana yelkeni açıldığında bin 767 metrekare alanı kaplıyor. 21 deniz mili seyir hızına sahip olduğu öğrenilen yatın, 30 deniz miline kadar tam yolda hızı bulunuyor ve yatta 50 personel çalışıyor.