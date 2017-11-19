Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ders süreleri ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin öğrenme sürelerinin hızlandığını söyleyen Yılmaz, öğrencilerin dikkatini toplamakta ve 40 dakika sınıfta tutmakta zorlandıklarını söyledi. Bakan Yılmaz açıklamasının devamında, ders sürelerinin kısaltılması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ‘Annem Varsa Ben de Varım' adlı kitap okuma etkinliğine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Yılmaz, öğrencilerin artık öğrenme sürelerinin hızlandığını ve onları 40 dakika sınıfta tutmakta zorlandıklarını söyledi. Yılmaz, öğrencilerin uzun süre dikkatlerini aynı noktaya vermekte zorlandıklarını belirterek, ders sürelerinin kısalması gerektiğine dikkat çekti.

TÜRKİYE ARTIK YARDIM EDEN DURUMUNA GELDİ

Düzce’de düzenlenen bir etkinliğe katılan Bakanı İsmet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin artık yardım alan değil, yardım eden konumunda olduğunu söyledi. Bakan Yılmaz konuşmasında ders süreleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Öğrenme sürelerinin artık hızlandığını söyleyen Bakan Yılmaz, öğrencileri 40 dakika sınıfta tutmanın güç olduğunu ve dikkatlerini aynı noktada toplamakta zorlandıklarını belirtti. Bakan Yılmaz, daha önce de dile getirdiği gibi ders sürelerinin kısaltılması gerektiğini söyleyerek bunun çocuklara bilgilerin daha etkili bir şekilde aktarılabilmesi için gerekli olduğuna dikkat çekti.

TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ’DE KONUŞMA YAPTI

Etkinliğe katılan diğer bir isim olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de törende bir konuşma yaptı. Bakan Özlü, artık teknoloji çağında yaşadığımız gerçeğini inkar etmemek gerektiğini ve çocukları teknolojiye ayak uyduracak duruma getirmek gerektiğini söyledi.