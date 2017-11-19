18 Kasım 2017 Reyting Sonuçları için bekleyiş sona erdi. Dün akşam reytinglerde birinci olabilmek için İsimsizler, Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Gelin, Kalbimdeki Deniz gibi güçlü diziler yarıştı. Kanal D, Star Tv, Show Tv ve Fox Tv arasında geçen rekabette birinci kim oldu? Reyting Sonuçları 18 Kasım 2017 için nasıl şekillendi? Televizyon izleyicisi hangi yapımı birinci yaptı. İşte, 18 Kasım 2017 Reyting Sonuçları…

Reyting sonuçları 18 Kasım 2017 Cumartesi günü için belli oldu. Hafta sonunun ilk gününde reytinglerde birinci olmak için güçlü diziler yarıştı. Total sonuçlarında Cumartesi akşamlarının galibi yine değişmedi. Reyting sıralaması için yarışan İsimsizler, Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Gelin, Kalbimdeki Deniz gibi diziler arasından birinci olan yapım İsimsizler oldu. İkinci sırada ise Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.

İSİMSİZLER’DE DAMLA KURTULDU MU?

Cumartesi gecelerinin reyting rekortmeni dizisi İsimsizler bu akşam yayınlanan bölümünde yine nefes kesti. Kor Yakup’un kızı Damla kurtulabilecek mi sorusu herkes tarafından merak edilirken, Handan’ın planı ile Damla’nın kurtulması için bir umut doğdu. Ancak Kudret yine bir plan yaptı ve Damla’yı üzerinde bomba ile karargaha bıraktırdı. İşte buradan sonra izleyenleri daha da heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bombanın kumandasının elinde bulunduğu kız Dayı’nın kızı ve Dayı kızına silah çekti. Peki, bomba patlayacak mı? İşte bu sorunun yanıtı dizinin gelecek haftaki bölümünde izleyenleri bekliyor.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI İKİNCİ SIRADA

18 Kasım 2017 Reyting Sonuçlarında ikinci sırada ise Star Tv’nin dizisi Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı. Her hafta ilgi ile takip edilen dizi, bu hafta da ikinci sıraya yerleşmeyi başardı.