İsimsizler 23. Bölüm ile yine dün akşam nefes kesti. Damla, İstanbul’da ne yaptı? Damla’nın geldiğini Kor Yakup öğrendi mi? Fatih, Handan hakkındaki şüphelerini yenebildi mi? Handan hain mi yoksa bir istihbaratçı mı? Bütün bu sorular, İsimsizler 18 Kasım son bölümde yanıt buldu. Peki, aksiyon dolu son bölümün ardından İsimsizler 24. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi İsimsizler son bölüm ile dün akşam yine nefes kesti. Kor Yakup’un kızına giydirilen bomba yeleği herkesin yüreğini ağzına getirdi. Kudret’in Damla üzerindeki planı ne? Bombayı nerede patlatmayı planlıyor? Kudret bu amacına ulaşabilecek mi yoksa, Damla kurtulacak mı? İşte, İsimsizler 23. Bölümde yaşananlar ve İsimsizler 24. Yeni Bölüm Fragmanı…

İSİMSİZLER 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İsimsizler 23. bölümde Damla üzerindeki bombanın şokunu yaşarken, Afran Fatih’e bir fotoğraf gönderdi. Fotoğraftaki kızın Damla olduğunu öğrenen Fatih, Kor Yakup’a kızının İstanbul’da olduğunu haber verdi. Mobese kameralarından Damla’nın görüntülerine ulaştıklarında kızın üzerinde bomba olduğunu anladılar. Bombayı tam bir spor salonunda patlatacaklarken, Handan durumu öğrendi ve Kudret’e çip karşılığında Damla’yı takas etmeyi önerdi. Fakat Handan’ın her şeyi halledeceğini söylemesi ekipte şüpheleri de arttırdı. Diğer yandan Kudret bu anlaşmaya yine sadık kalmadı. Çipi aldı ama Damla’yı peşindeki kız ile birlikte karargaha gönderdi. Fatih’ler ise Damla’yı içeriye aldıklarında üzerinde bomba olduğunu fark etti. Bombayı tetikleyecek kişinin de yakında olduğunun tahmin edilmesi üzerine, Dayı, Korkut ve Tufan kızı aramaya çıktı. Dayı, kendi kızı olduğundan habersiz bombayı tetikleyecek kızı ikna etmeye çalıştı.

İSİMSİZLER 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İsimsizler son bölümün ardından dizinin izleyenleri İsimsizler 24. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Henüz yeni bölüm fragmanı gelmedi. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sizlerle de paylaşacağız.