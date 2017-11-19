Beyaz Show'un geçtiğimiz Cuma akşamı yayınlanan bölümünde ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i fena bozdu. Programın sunucusu Beyazıt Öztürk, konuyu sosyal medyadaki takipçi sayısına getirince, oyuncu Demet Özdemir’de Danla Biliç'e "Ben makyaj videosu çekmiyorum." diyerek laf vurdu.

Kanal D'de Cuma akşamları ekranlara gelen Beyaz Show'un dün akşam yine birbirinden renkli konukları vardı. Cuma günü vizyona giren 'Aşkın Dansı' isimli filmin oyuncuları Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Billur Kaya bu hafta Beyaz Show’a konuk oldu. Aynı zamanda ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Youtube’de çektiği videolar ile fenomen olan Danla Bilic de vardı. Bol kahkahanın olduğu programda, Demet Özdemir’in Danla Bilic’e laf sokması da dikkatlerden kaçmadı.

HEM SERDAR ORTAÇ HEM DE DEMET ÖZDEMİR LAF SOKTU

Beyaz Show’un sunucusu Beyazıt Öztürk, program sırasında konuyu Instagram takipçilerine getirdi. Bunun üzerine Serdar Ortaç, Youtube fenomeni Danla Biliç'e "Ama abla ben bisiklete falan biniyorum makyaj yüklemiyorum" dedi. Demet Özdemir de daha sonra Beyaz’a dönerek, kendisinin makyaj videosu yüklemediğini, yaptığı işleri paylaştığını söyleyerek Danla Biliç’e laf soktu.