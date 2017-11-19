Eskişehir'de kayıp olarak aranan kişinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kayıp ihbarı yapılan kişinin, bir arkadaşı tarafından karısına sarkıntılık yaptığı iddiası ile öldürüldüğü ve 5 parçaya bölünerek gömüldüğü anlaşıldı.

Eskişehir'de kayıp ihbarı yapılan kişinin 4 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre 40 yaşındaki Levent Duran’ın, 36 yaşındaki Burçin Kul'u eşine sarkıntılık yaptığı iddiası ile öldürdü ve cesedini 5 parçaya bölüp ardından da gömdü. Bu iddia ile gözaltına alınan Levent Duran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı olaya karıştığı iddia edilen kayınbiraderi 31 yaşındaki Yalçın K. ve baldızı 30 yaşındaki Yasemin C. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KÜTAHYA’DAN MİSAFİR OLARAK GELMİŞTİ

20 Eylül 2013 tarihinde Eskişehir'in İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre Kütahya'dan Eskişehir'e gelen Burçin Kul, arkadaşı Levent Duran’ın evinde misafir oldu. O gece Levent Duran, Burçin Kul’u eşine sarkıntılık yaptığı iddiası ile bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evin banyosunda Burçin Kul’un cesedini 5 parçaya bölen Levent Duran, ceset parçalarını evin bahçesine gömdü. Duran’ın baldızı Yasemin C. ise evdeki kan izlerini temizledi.

ANNESİ KAYIP İHBARI YAPTI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı Polis Merkezine başvuran Burçin Kul’un annesi oğlunun 20 Eylül 2013 tarihinden beri kayıp olduğunu söyledi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından bir özel ekip oluşturuldu. Özel ekip olayı araştırırken, Levent Duran durumdan haberdar oldu ve kayınbiraderi Yalçın K. ile birlikte evin bahçesinde gömülü olan ceset parçalarını çıkartarak Bozdağ Mevkii'ne götürdü ve burada gömdü. Fakat özel ekip buna rağmen olayı aydınlattı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili olarak Levent Duran, kayınbiraderi Yalçın K. ve baldızı Yasemin C. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Duran, Burçin Kul’u eşine sarkıntılık yaptığı için öldürdüğünü söyledi. Levent Duran tutuklanırken, kayınbirader ve baldız, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.