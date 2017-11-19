Şok 22 Kasım 2017 Aktüel ürünler kataloğu her zaman olduğu gibi yine bomba gibi indirimlerle yayınlandı. Şok Market aktüel ürünleri bu hafta neler sizler için inceledik. Şok Market 22.11.2017 kataloğunda neler var sorusunun yanıtını sizler için araştırdık. İsterseniz, gelin bu damping gibi indirimlere birlikte göz atalım…

Şok Aktüel 22 Kasım 2017 indirimlerinde bu hafta hanımların mutfakta çok işine yarayacak Phılıps Blender set sadece 129,00 TL. 40 yıl hatırı olan kahveler yapabileceğiniz Sinbo Elektrikli Türk kahvesi makinesi ise sadece 42,50 TL fiyatı ile katalogda sizlere sunuluyor. Bu hafta Şok Markette mutfak ürünlerinde bol indirimler var. Cam kapaklı granit karnıyarık tencere 29,90 TL, Granit tava 12,90 TL, Cam kapaklı granit derin tencere 29,90 TL, Granit sahan 12,90 TL, Tekli dolap ışığı 7,95 TL, Granit tava 19,90 TL, Kuer 4 kapaklı fırın dolabı 115,00 TL, Büyük duvar rafı 14,90 TL ve Dekoratif duvar saati 9,95 TL fiyatı ile 22 Kasım 2017 Şok market kataloğunda sizi bekliyor.

22 Kasım 2017 Şok aktüel kataloğunda yer alan indirim fırsatları sadece bunlarla da sınırlı değil. Evinizde şık köşeler yaratabileceğiniz, anılarınızı gözünüzün önünde saklayacağınız Çerçeve çeşitleri 4,95 TL, Oyuncak çay seti 9,95 TL, Erkek deri kemer 14,90 TL, Tursil jel deterjan 11 TL, Cafe crown toz salep 0,35 TL, Doğuş filiz çay 21,95 TL, Pril klasik limon 11,90 TL, Molfix ultra avantaj paketi 59,95 TL, Komili soft ıslak havlu 7,95 TL, Alo beyaz ve renkliler için 23,90 TL fiyatı ile sizi bekliyor olacak.

İsterseniz şimdi de Şok 22 Kasım 2017 Aktüel Ürünler Kataloğu görsellerine birlikte bakalım. Detaylı ürün listesini bu görsellerden de görebilirsiniz.