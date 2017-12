Bursa’da bir özel halk otobüsü şoförünün yaptığı hareket kan dondurdu. Bir durakta otobüsün gelmesi için bekleyen bir vatandaşın üzerine otobüsü kırdığı öğrenilen şoför daha sonra araca binen yolcuyu ite kaka otobüsten attı.

Olay, Bursa Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Bir halk otobüsü şoförünün sefer sırasında Küçük Saniye durağına aşırı hızla girdiği öğrenildi. Otobüs şoförünün aşırı hızla durağa girmesi sonrasında durakta bekleyen yolculardan biri tepki gösterdi. Yanında engelli çocuğu olduğunu söyleyen adam otobüs şoförüne bağırarak kendisini şikayet edeceğini söyledi.

YOLCUYU OTOBÜSTEN AŞAĞI ATTI

Yolcu ve şoför arasında başlayan tartışma sonrasında otobüs şoförü oturduğu yerden kalkarak yolcuyu aşağı indirmeye çalıştı. Kolundan tuttuğu vatandaşı otobüsten aşağı indirmeye çalışan otobüs şoförüne diğer yolcular müdahale etmek istese de kimseyi dinlemedi. Para vererek otobüse bindiğini söyleyen yolcu ise ite kaka zorla indirildiği otobüse tekrar bindi. Kendisinin yolcu olduğunu ve parasını vererek otobüse bindiğini söyleyen vatandaş bu konuda haklı olduğunu ve hakkını arayacağını söylemeye başladı. Halk otobüsü şoförü bu anlarda yeniden oturduğu yerden kalkarak yolcuyu tartaklamaya başladı. Aralarında itiş kakış yaşanan yolcu ve otobüs şoförü tartışmalarına devam ederken şoför tekrar yolcuyu iterek otobüsten aşağı attı. Diğer yolcular yaşananları an be an cep telefonu kameralarına kaydederken bazı yolcular otobüs şoförüne parasını verdiği halde yolcuyu aşağı indirmesinden dolayı tepki gösterdi.